Maria da Paz vai usar um vestido sereia bordado em seu casamento com Régis

Juliana Paes e Reynaldo Gianecchini vão se casar em ‘A Dona do Pedaço’, ou melhor, os personagens Maria da Paz e Régis, vão trocar alianças em meio a um “barraco”, no capítulo da novela que está previsto para ir ao ar na próxima terça-feira (9).

E enquanto o figurino do dia a dia da protagonista é bem espalhafatoso, com muita estampa e tonalidades que transitam principalmente entre vermelho-vivo e cor-de-rosa, o vestido de noiva segue uma linha mais tradicional.

Pensada por Claudia Kopke e Sabrina Moreira, figurinistas da trama, e criada pela estilista Marie Lafayette, a peça é um modelo sereia, um dos favoritos das brasileiras, que foi feito em dez dias, sob medida para o corpo de Juliana.

Todinho em tule francês e renda, modelo conta, ainda com bordados em cristais tipo Swarovski, vidrilhos e pérolas, além do decote ombro a ombro, que acompanha o design das alças caídas.

Para completar o look, uma coroa prateada e maquiagem com olho esfumado e batonzão framboesa, além de um buquê em tons que casam com a cor dos lábios. Foco, ainda, na unha francesinha mais grossa, tendência do momento e sempre ótima pedida para noivinhas clássicas.

