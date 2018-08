Marina Ruy Barbosa dá surra de looks perfeitos em viagem na Grécia

Agosto mês do desgosto? Não para Marina Ruy Barbosa! Dé férias na ilha de Santorini, na Grécia, novo destino favorito das celebridades e dos endinheirados (e nem é por causa de “Mamma Mia 2”!), a atriz, como boa millennial, está registrando cada momento – e principalmente cada look – da ensolarada viagem no Instagram.

Já teve de tudo, tendências para todos os gostos: biquíni cortininha com estampa geométrica, vestido fluido, óculos escuros pequeninos, bolsa de palha gourmet… No segmento fashion porn, Mari é mesmo imbatível!

As imagens são fortes. Estão preparadas?

Para começar e já que é verão por lá, um look mais chiquezinho, mas ao mesmo tempo fresco. Vestido longo e vermelhão com máxi mangas e decote V. O toque antenado ficou por conta dos óculos “gatinho” com armação mini.

Se todas as famosas estão apostando no biquíni asa delta, Marina vai na contramão e elege o bom e velho “cortininha”. O fator “it” fica por conta da estampa geométrica.

Ao lado do marido Xandy Negrão (que também deve fazer as vezes de fotógrafo particular dela!), um lookinho bem de rica no verão: camisa em tom rosa e bolsa de palha da WaiWai, marca carioca queridinha de Beyoncé e Dua Lipa.

E para finalizar, como a gente queria estar: