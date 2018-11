Marina Ruy Barbosa escolhe look matador para ser madrinha de casamento

Ai, se tem uma coisa na qual Marina Ruy Barbosa nunca decepciona é em casamento, seja no dela, seja no das amigas! Para a união do casal Gabriela Geo e Eduardo Fares, em Itacaré, na Bahia, no último final de semana, não foi diferente.

Leia Mais: Como a franja da Marina Ruy Barbosa fez ela dar uma mudada no estilo

Com styling assinado por Flavia Lafer, a atriz, que foi madrinha ao lado do marido Xandy Negrão, apostou em um vestido babadeiro da Givenchy. Com um decote profundo, a peça era composta por uma saia com transparência e efeito degradê formado pelas cores vermelho, pink e laranja.

Com tanta informação rolando, ela optou acertadamente por usar apenas um earcuff da joalheria Andrea Conti e estilizou o cabelo em um rabo de cavalo.

A beleza, assinada pelo beauty artist das famosas, Lavoisier, foi trabalhada para deixar todo o destaque no bocão vermelhão. O batom usado foi o Matefix Vermelho Deslumbrante, da Eudora, marca que ela é garota-propaganda.

Lindíssima!