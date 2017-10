Marina Ruy Barbosa escolheu o vestido mais de princesa para casar

É isso. Aconteceu. Casou. Marina Ruy Barbosa, aos 22 anos, trocou alianças com Xandynho Negrão neste sábado (7), na mansão do noivo em Campinas, São Paulo, numa das cerimônias mais badaladas dos últimos tempos.

A atriz entrou de braço dado com o pai Paulo Ruy Barbosa e subiu ao altar ao som de “Mia e Sebastian´s Theme”, trilha sonora do ganhador do Oscar 2017, o musical “La La Land – Cantando Estações”.

Leia Mais: Marina Ruy Barbosa deu o kit mais rico de todos para as madrinhas

👰🏼♥️ #casamentomarinaexande #mxwedding A post shared by Ale de Souza (@aledesouza1970) on Oct 7, 2017 at 1:54pm PDT

O vestido dela era branco, claro, e o sonho de qualquer princesa moderna. E, ao contrário do que muita gente pensou, o look Dolce & Gabanna não era de renda, não, era sexy e clássico na medida. Uma coisa maravilhosa. Inspiração mesmo.

Exclusiva, a peça foi provada por Marina pela última vez em Milão, na Itália, em setembro, quando ela desfilou pela marca.

O noivo também optou por uma produção feita sob medida: o terno dele era Ermenegildo Zegna.

👰🏼 +🤵🏻 + ❤️= 💍 A post shared by MdeMulher (@mdemulher) on Oct 7, 2017 at 2:13pm PDT

Agora em movimento:

DEUSAAAAAA! @marinaruybarbosa #mxwedding A post shared by Nana Rude (@nanarude) on Oct 7, 2017 at 12:35pm PDT

As madrinhas, que ganharam o kit mais rico de todos, estavam todas vestidas em tons de rosa. Eram elas, Luma Costa, melhor amiga da noiva, Giovanna Ewbank e Gloria Maria. Titi Gagliasso, também usando um lookinho Dolce & Gabanna, foi a daminha de honra.

Minhas meninas e seus vestidos…. ❤️ A post shared by Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) on Oct 7, 2017 at 11:40am PDT

Toda a classe artística estava lá: as atrizes, as blogueiras, os jogadores de futebol… Entre os convidados, Angélica, Neymar, Bruna Marquezine, Camila Coutinho, Thássia Naves, Julia Faria, Alice Wegmann… A lista é loonga.

E essa troca de olhares? Muito amor e cumplicidade envolvidos! 💞Deslize pra mais momentos fofos desse #MXWedding 👉🏾 Amei a Titi puxando a turminha das alianças hahahaha ❤️@marinaruybarbosa @xnegrao #MarinaEXandinho A post shared by Hugo Gloss (@hugogloss) on Oct 7, 2017 at 1:00pm PDT

Felicidades!