Marina Ruy Barbosa escolheu um look “cigana fashionista” para curtir Paris

Mesmo com essa correria, consegui vir a Paris para assistir um desfile de Alta Costura! Mas como meu parceiro de voo é a @123milhas, então fica mais fácil! Os melhores preços de passagens aéreas o mundo inteiro você confere em: 123milhas.com! Dica pra vocês! 😉

A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Jul 4, 2018 at 7:03am PDT