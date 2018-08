Marina Ruy Barbosa muda estilo e arrasa no look do dia mais uma vez

Seria influência do novo cabelo? Seria por causa da parceria com a stylist Flavia Lafer? Marina Ruy Barbosa mudou o estilo e isso, de forma alguma é algo ruim. Nos últimos tempos, a atriz, conhecida por aquele estilo todo romântico e até certinho, está corajosa e tem cada vez mais se arriscado nas produções, nas proporções e o resultado quase sempre é vitorioso.

Na última terça-feira (28), durante evento da Vivara, marca da qual ela é garota-propaganda, ela acertou mais uma vez ao se arriscar em um look boho, mais conhecido por aqui como “hippie chique”. O vestido fluido Chloé para NK Store tinha toda uma coisa setentista e parecia saído de algum clipe da Florence and the Machine. Ficou perfeito com as botas de montaria bordô – que tiraram qualquer chance dela parecer uma noiva ou uma fada – e a bolsa Dior.

O make escolhido para a ocasião era bem discreto e seguia essa linha pastoril: pele levemente iluminada, cílios de boneca e sombra levemente “glitterizada”. Tudo para deixar o novo corte de cabelo e o vestido brilharem.