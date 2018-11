Marina Ruy Barbosa, óbvio, foi a estrela da festa de “O Sétimo Guardião”

Lá em Hollywood, a maioria das celebridades já entendeu faz um tempo a importância de um tapete vermelho: a forma como você se apresenta por lá pode garantir mais visibilidade, mais contratos publicitários, mais poder, além de colocar luz sobre o trabalho de pessoas criativas, como stylists, cabeleireiros e maquiadoras. Infelizmente, por aqui, a coisa acontece de forma mais tímida, mas algumas atrizes – principalmente as da nova geração – fizeram muito bem essa lição de casa.

Marina Ruy Barbosa é uma delas e leva muito a sério aquela frase de avó “vista-se para o trabalho que você quer ter’. Está sempre impecável. Então, nenhuma surpresa o look impecável que ela escolheu para a festa de lançamento de “O Sétimo Guardião” nova novela das 9 global que estreia nesta segunda-feira (12).

Para o evento, que rolou no Rio de Janeiro, na semana passada, a atriz apostou em um poderoso curtinho com ombreiras de Anthony Vaccarello para a Saint Laurent. A peça, com um fortíssima pegada anos 1980 por causa da modelagem, ganhou modernidade por causa da estampa de flores com fundo escuro – uma das grandes novidades da temporada. Make com boca escura e os cabelos sem muitas firulas também foram um acerto.

Com tudo tão perfeito, as escolhas visuais da atriz também evidenciavam outra coisa: a estrela da festa era ela.