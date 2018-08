Marina Ruy Barbosa surpreende e aposta em look “morcegona”

Marina Ruy Barbosa nunca errou no look: a atriz, fashionista confessa, sempre investiu na moda e, principalmente, em produções impecáveis. Nada, porém, era novo, ela “jogava” seguro, de forma correta, era basicamente uma princesa da Disney de carne e osso – e tudo bem, isso a gente chama de estilo pessoal. Nos últimos tempos, no entanto, algo mudou e a artista está se permitindo ousar, brincar um pouco mais com o mundo fashion, usar novas proporções e cores.

Leia Mais: Marina Ruy Barbosa escolheu um look “cigana fashionista” para curtir Paris

Em evento da Colcci, na quarta-feira (15), em São Paulo, apareceu com um desses looks, digamos, mais ousados. Toda de preto e com styling esperto, a produção era obviamente da marca de street wear e tinha um toque todo sexy, mas sem ser óbvio.

A blusa com mangas bufantes poderia cair na caricatura dos anos 1980, mas coordenada com a saia de couro mais sequinha e a bota Alexandre Birman do mesmo material, funcionou e ficou moderna. Aliás, esse é um ótimo caminho para ela seguir em looks futuros!

A bolsa em formato de coração Saint Laurent foi o complemento lúdico necessário em uma produção perfeita.