Marina Ruy Barbosa também é fã da bota mais legal do momento

Houve um tempo no qual a única pessoa no universo autorizada a usar botas brancas atendia pelo nome de Xuxa Meneghel. Felizmente, não estamos mais nos anos 1980 e o acessório, outrora chamado de cafona, deu a volta por cima e é o mais legal do momento. Marina Ruy Barbosa, que sabe das coisas das modas, foi a última das famosas a se jogar na tendência.

Em evento, que rolou na última quinta-feira (26), a atriz e fashionista coordenou uma ankle boot tratorada branca Mr. Cat com um vestido Diane Von Furstenberg com fundo vermelho e estampa floral. Combinação perfeita, não?

E, ó, para provar como a trend não é só coisa do momento, Isabella Santoni, também presente no evento, foi outra a apostar na bota branca. A única diferença é ela ter optado por um modelo coturno.