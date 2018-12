Marocas e Samuca vão se casar em O Tempo Não Para. Veja o vestido de noiva

Marocas (Juliana Paiva) e Samuca (Nicolas Prattes) finalmente vão se casar em “O Tempo Não Para“, atual novela das 19h da Globo que já está chegando ao fim (“Verão 90“, sua sucessora, tem estreia prevista para janeiro).

Depois de ter se vestido de noiva outras duas vezes (que não vingaram) – a primeira, para trocar alianças com Bento (Bruno Montaleone) e, a segunda, para a cerimônia com Emílio (João Baldasserini) -, a personagem terá seu aguardado final feliz vestindo uma peça rica em detalhes,de mangas compridas e toda trabalhada em renda.

As fotos oficiais do look noiva de Marocas foram divulgadas nesta sexta-feira (14), pelas redes sociais da Globo. Criação de Paula Carneiro, figurinista da trama, e Ju Pereira, estilista, o vestido foi desenvolvido na intenção de representar um casamento “de princesa”, como falou a própria Paula, em entrevista ao Gshow.

Para isso, além da renda, presente nas mangas e em todo o top, foi usado também o zibeline, tecido luxuoso e brilhante, para compor a saia, levemente evasê. Um cinto fininho em forma de laço, prateado e enfeitado com pedrarias, finalizou a composição.

Marocas manteve a proposta romântica para a beleza, usando os cabelos soltos, ondulados e acompanhados por uma headband com penduricalhos – sem esquecer do véu clássico e do buquê, com flores em cor-de-rosa, branco e bege.

Olha só:

As cenas do casamento estão previstas para as próximas semanas.