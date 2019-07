Maya Hawke trouxe de volta a coroa de flores para o look do dia

Em um passado não tão distante, o Tumblr era destino favorito dos jovens na internet, “Video Games”, da Lana Del Rey, era um hit entre os hipsters e as coroas de flores eram acessórios obrigatórios em festivais de música e em qualquer look da Vanessa Hudgens. O mundo mudou, se tornou um lugar um tanto mais sombrio que, nos últimos tempos, resolveu fazer muitas pessoas estúpidas famosas. Seria hora de resgatar um pouco da inocência do passado, não? Se depender de Maya Hawke, pode apostar que sim!

Grande estrela da última temporada de “Stranger Things”, no papel da sorveteira Robin, ela foi uma das convidadas da premiere de “Era Uma Vez em Hollywood”, novo filme de Quentin Tarantino, nesta segunda-feira (22), em Los Angeles, e resolveu, sozinha, trazer um pouco da magia do final dos anos 2000 para o look do dia.

Fã dos tons mais sóbrios, ela apostou em um bem cortado terno Olivier Theyskens (com uma clara vibe Madonna no início da década de 1990!) que ganhou vida por causa da singela coroa de flores dourada (na real, estava mais para uma tiara e elas estão há um tempo no nosso radar fashion).

Para arrematar, uma boca rosinha e sombra de glitter dourada aplicada também nas pálpebras inferiores. Quase uma vida!

Se a gente acha que as coroas de flores vão voltar? Não, definitivamente, não. Pelo menos, é bom ver que alguém está tentando fazer algo mais divertido em um tapete vermelho. Estamos precisando de um pouco de distração. 🙂