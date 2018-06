Meghan Markle aparece deslumbrante em novo compromisso com a Rainha

Como já bem sabemos, pelo menos por enquanto, Meghan Markle não será a grande estrela fashionista da realeza que o mundo estava esperando. Pelo contrário, nesse início, está seguindo a cartilha ( e a cartela de cores) de Kate Middleton no que se refere ao look do dia – e tudo bem.

Leia Mais: Melhor amiga de Meghan Markle passa por transformação radical

Nesta terça-feira (26), por exemplo, durante o Queen’s Young Leaders Awards, programa que celebra jovens que exercem papéis de liderança nos países da Comunidade Britânica, ela se juntou ao Príncipe Harry e à Rainha Elizabeth II em uma produção de duas peças Prada não muito inventiva, mas uma gracinha. E muito apropriada para a ocasião.

Essa é uma cerimônia especialmente importante para o casal, pois é o último ano da monarca presidindo o evento. Em 2019, será a vez dos pombinhos.

–

Sim, ela estava deslumbrante e cheia daquele típico brilho dos recém-casados.

–

Porém, é impossível não deixar de notar que o vestido é beeeem parecido com o Carolina Herrera usando recentemente – tanto na cor quanto no design.