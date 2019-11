Meghan Markle apenas usou as botas de couro mais fantásticas que já vi

Pela primeira vez, Meghan Markle, ao lado do marido Príncipe Harry, visitou o Campo de Lembrança na Abadia de Westminster, em Londres, para colocar uma cruz de memória, um símbolo em homenagem aos britânicos que morreram na Primeira Guerra Mundial e em outros conflitos. O evento anual acontece desde 1928.

Como é de se esperar, para uma cerimônia do tipo, a moda escolhida pela Duquesa de Sussex era toda sóbria e apropriada para uma ocasião na qual eles honram os heróis de guerra do Reino Unido.

Junto ao Duque, que serviu ao Exército britânico e usou o uniforme militar da Household Division, Meghan apostou em um belo casaco texturizado em azul navy, já que o outono já chegou com tudo no Hemisfério Norte, chapéu Philip Treacy no mesmo tom, além de botas incríveis Victoria Beckham que fizeram a produção trazer um tipo de glamour imponente – escolha perfeita.

–

–

–

–

Como é de praxe, na lapela no casaco, a Duquesa colocou o famoso broche flor de papoula, também chamado de Poppy Pin. Usada desde 1921, essa flor simboliza renascimento e é usada também para lembrar os homens e mulheres mortos em conflitos. Produzido pela Royal British Legion, o pequeno acessório é vendido por toda a Inglaterra e a renda arrecadada com ele vai toda para ajudar os veteranos de guerra.

Até o próximo domingo, quando acontece a cerimônia da lembrança, outros pequenos eventos do tipo devem acontecer e contar com a presença de membros da família real.