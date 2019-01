Meghan Markle aposta em sapato “diferentão” no look e acerta em cheio

De surpresa, Meghan Markle fez, nesta quinta-feira (10), a primeira aparição pública dela em 2019. Com a barriga de grávida já bastante aparente, a Duquesa de Sussex fez uma visita na Smart Works, organização baseada em Londres que fornece roupas de qualidade para mulheres desempregadas usarem em entrevistas de emprego, além de fornecer treinamento para elas.

Lá, ela, que no ano passado já esteve no lugar em diversas ocasiões, como informou a assessoria de imprensa do Kensington Palace, ajudou a escolher “peças profissionais” para algumas das beneficiadas no projeto e até assistiu sessões de coaching ministradas no centro de caridade.

Dressing for success with the Duchess of Sussex pic.twitter.com/WbV75fO0GH — Richard Palmer (@RoyalReporter) January 10, 2019

E se tem uma coisa que Meghan entende – e está ficando cada vez melhor nisso – é selecionar o look certo para a ocasião certa. Para a visita, a Duquesa surgiu em um belo vestido preto Hatch, marca que desenvolve roupas exclusivamente para grávidas e é queridinha das celebridades, coordenado com um trench coat Oscar de la Renta, bolsa Victoria Beckham e brincos Kimai.

O destaque, no entanto, ficou para o escarpim “diferentão” – para os padrões da realeza – que deu uma vida à produção em tons neutros. Com estampa de vaca, o acessório Gianvito Rossi ainda tinha um detalhe em plástico nas laterais – um dos materiais do momento.