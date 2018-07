Meghan Markle poderia usar calças mais vezes – ela fica magnífica

Meghan Markle e Príncipe Harry estão na Irlanda, a terra das fadas, duendes e, claro, do seriado “Outlander”! Após a chegada em Dublin, ontem (10), a Duquesa de Sussex apresentou um festival de looks do dia, foram cinco no total, incluindo o belo combo de top + saia verde Givenchy que ela usou no encontro com o Primeiro Ministro Leo Varadka.

No entanto, ela guardou o melhor para hoje! Não, infelizmente, não foi desta vez que ela se jogou em uma produção divertida e pink ou toda trabalhada na estampa, pelo contrário! Em uma visita ao estádio Croke Park, para um festival de esportes gaélicos, a “princesinha” apostou em um power terninho Givenchy (claramente ela ama a marca!) e não poderia estar mais incrível.

Sim, ela continua vestida de forma sóbria e segura, mas a jaqueta cropped arrematada com a camiseta branca e o cintinho deram um tom jovem e moderno, bem ao estilo que ela usava antes do casamento real.

E, sério, já que ela ainda não vai ser a fashionista que o mundo esperava – porque está todo mundo em cima dela, analisando cada passo e cada protocolo estúpido e antigo ~quebrado~ -, então, que ela continue usando produções incríveis como essa. E, nossa, como ela manda bem usando calças.

A beleza, como sempre, discreta estava no ponto, o blend do contorno perfeito e o cabelo com as ondas esvoaçantes deixou tudo mais sexy.