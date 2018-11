Meghan Markle e Kate Middleton aparecem com looks gêmeos NO MESMO dia

Nada como uma boa coincidência real para começar o dia, não é mesmo?! Meghan Markle que, recentemente foi supostamente orientada a escolher cada vez mais looks sóbrios e caretas, resolveu ignorar completamente esse pedido absurdo e, nesta quarta-feira (21), em uma visita na Hubb Community Kitchen, cozinha comunitária que integra refugiadas através da culinária, apareceu com uma produção fofíssima – e zero chata.

Para o compromisso, ela escolheu um vestido outonal burgundy com gola pontuda de veludo molhado coordenado com um belo casaco no mesmo tom. Ambas as peças são da marca Club Monaco. Já a ankle boot é assinada pela Givenchy. Só faltou mesmo uma tiara para que Blair Waldorf, de “Gossip Girl”, se contorcesse de inveja. É incrível como quando ela resolve sair da zona preto + bege + azul marinho, as produções ganham vida e ela até parece mais confortável.

Enquanto isso, em outro lugar da cidade de Londres, mais especificamente na University College London (UCL), Kate Middleton surgiu com uma produção também muito da simpática e na mesma cor escolhida pela duquesa de Sussex. Será que elas tem um grupo no Whatsapp chamado “cunhadinhas real oficial” e, por lá, marcaram de sair do castelo combinando?!

De qualquer forma, a futura Rainha, no entanto, optou por montar um look composto por blazer e saia Paule Ka. A combinação, inclusive, frequenta o guarda-roupa dela há seis anos e já foi usada em outras duas ocasiões, a primeira delas em 2012. Afinal, todo mundo tem aquele combo curinga no guarda-roupa, não é mesmo?!