Meghan Markle e Kate Middleton são fãs do MESMO par de sapatos

Uma das melhores coisas de ter uma melhor amiga com o mesmo número de calçado que você é poder duplicar o closet de sapatos. Infelizmente, as cunhadas Kate Middleton e Meghan Markle não podem se aproveitar dessa vantagem, já que calçam 39 e 36, respectivamente. Porém, o que ambas dividem é o amor por saltos altos na cor azul marinho.

Não importa o formato ou material, foram diversas as ocasiões nas quais as duquesas já apareceram arrasando no tom. E, olha, ele é tão queridinho que, inclusive, no ano passado, durante um compromisso real, elas apareceram juntas cada uma com o seu par de sapato “navy blue”.

Enquanto Meghan escolheu um Manolo Blahnik de camurça, Kate surgiu com um Rupert Sanderson do mesmo material.

O motivo para essa preferência toda? Versatilidade! Saltos azuis são tão práticos quanto os de cor preta – com a diferença que, se você escolheu um sapato azul, você colocou um pouquinho mais de esforço do que se apenas simplesmente pegasse aquele calçado preto curinga de todos os dias.

Abaixo, a gente separou algumas vezes que Kate e Meghan optaram pela cor – só para você se inspirar e, quem sabe, investir em algum modelo na mesma pegada.

Meghan é a maior entusiasta (no último ano, ela usou a cor mais de 7 vezes):

Kate dá preferência aos modelos de camurça, como este abaixo:

Meghan não tem medo de se jogar em combinações mais ousadas (para os padrões reais) e o resultado – quase – sempre compensa:

Kate, no entanto, é mais conservadora e prefere só usar sapato azul quando o look é azul:

Aliás, nos últimos tempos, essa “regra” está valendo para quase todos os looks dela. Será que a duquesa de Cambridge está se inspirando no estilo de uma tal Rainha…

Esse look usado pela Meghan durante viagem real pela Nova Zelândia é fantástico e ela até foi comparada com a Princesa Diana:

Olha o escarpim de camurça aí novamente!

Verde floresta + azul marinho? Uma combinação perfeita!

E preto + azul é sempre infalível…

Tanto que Meghan sempre está por aí repetindo essa dobradinha!

Lady Kate e Lady Meghan sabem das coisas!