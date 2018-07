Meghan Markle e Kate Middleton usaram os looks mais chiques de Wimbledon

Amigas reais! Depois de fazerem tranças uma no cabelo da outra, Kate Middleton e Meghan Markle passaram este sábado (14) juntinhas, em Londres. Brincadeiras à parte, as duas foram prestigiar Serena Williams (bff da Duquesa de Sussex) na final feminina do importante campeonato de Wimbledon.

Sim, elas deixaram Príncipe William e Príncipe Harry em casa e tiraram o dia fortalecer os laços entre elas, provavelmente tomar uma ou duas taças de mimosa e usar looks extremamente chiques.

Enquanto Kate continuou na zona de conforto e escolheu um bonito vestido envelope Jenny Packham (amamos a estampa!), Meghan desencantou e usou uma produção total Ralph Lauren Collection, a MAIS BONITA desde o casamento real.

Ela fica incrível quando resolve usar calças e é nítido o quanto se sente mais confiante em looks mais descomplicados como esse. E é um alívio vê-la usando CORES e LISTRAS porque parece mais natural para ela, mais ela mesma! O cabelo bagunçadinho foi outro toque especial.

Que dupla!