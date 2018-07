Meghan Markle finalmente usou um look colorido e apenas maravilhoso

Adeus, fase bege! Assim, não é que houve uma grande mudança de estilo, mas, finalmente, Meghan Markle aposentou os tons neutros no look do dia para se aventurar, digamos, por caminhos mais coloridos e interessantes.

Leia Mais: Selena Gomez usa look-gêmeo ao de Meghan Markle e arrasa

Nesta quinta-feira (05), a Duquesa de Sussex, ao lado do marido, Príncipe Harry, recebeu um grupo de jovens da Commonwealth, em Londres, e, para o encontro, decidiu usar um vestido amarelo elétrico do estilista norte-americano Brandon Maxwell, conhecido por ser o ex-stylist da popstar Lady Gaga.

Embora seja uma bem-vinda mudança de rota, a peça não é das mais inventivas, não, é mais um modelo minimalista para a conta dela. De qualquer forma, a cor ficou perfeita na duquesa.

Os sapatos, no entanto, Manolo Blahnik, continuaram bege e na mesma cartela de cores favorita dela – e da Kate Middleton também.