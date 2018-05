Apesar do preço, este vestido da Meghan Markle já está esgotado

Isso ia acontecer! Meghan Markle é oficialmente a Duquesa de Sussex e, nesta terça-feira (22), compareceu ao primeiro evento como tal, como parte da ~realeza britânica~, como SAR, Sua Alteza Real. Ao lado do marido, Príncipe Harry (ou Duque de Sussex, mas quem vai chamá-lo assim, além dos britânicos?), ela marcou presença no início das comemorações dos 70 anos do Príncipe Charles, no Palácio de Buckingham, na Inglaterra.

Depois dos incríveis vestidos de casamento, para a ocasião, ela resolveu não “inventar moda” e escolheu um look clássico e muito do comedido: vestidinho de seda-crepe em um tom de rosa beeem claro com manga e colo transparentes. Uma decepção para quem esperava um guarda-roupa mais fashionista, porém uma decisão segura e consciente de quem acabou de entrar para uma das famílias com mais regras e protocolos na história recente.

O look é da marca Goat, uma das favoritas da Kate Middleton, e, obviamente, assim como tudo o que a cunhada usa, já está esgotado na loja online em todos os tamanhos. A peça custava cerca de 491libras, algo em torno de 2.400 reais. Para completar, ela coordenou com um chapéu Philip Treacy e diamantes. Diferentemente das aparições antes do casório, desta vez, a duquesa optou por colocar meia-calça.

O momento “uau”, no entanto, ficou por conta dos braços entrelaçados dos recém-casados, já que bizarramente os casais reais não tem o costume de se… TOCAR.