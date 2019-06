Meghan Markle modificou seu anel de noivado e ele ficou ainda mais lindo

Se você faz parte do time que fica no Pinterest salvando imagens de anéis bonitos e marcantes, aqui está uma matéria que fará seu coração bater mais forte. Há quase dois anos, o príncipe Harry pediu Meghan Markle em casamento com um anel desenhado por ele mesmo. Só que no Trooping the Colour 2019, evento que reune a família Real para comemorar o aniversário da rainha Elizabeth II, a duquesa de Sussex exibiu a peça com uma modificação.

Na forma original, a pedra em destaque é diretamente de Botswana, país em que o casal havia passado as férias. E ao redor dela, um diamante de cada lado completa o anel poderoso. Os diamantes fazem parte da coleção pessoal da princesa Diana. Já a base de todas as pedras era um arco de ouro amarelo, só que foi exatamente esse detalhe que foi transformado.

Na aparição recente de Meghan, ficou visível que o ouro foi substituído por uma fileira de diamantes cravejados, o que assemelhou o anel a um modelo “Micro Pave”.

Looks like #MeghanMarkle has upgraded her engagement ring 😲 pic.twitter.com/W2fWXWmuFx — 👑 Di (@dichroisms) June 24, 2019

O verdadeiro motivo da mudança não foi divulgado. Veículos como Hello! e Cosmopolitan levantaram a possibilidade do anel ter sido transformado pelo inchaço que os dedos sofrem durante a gestação. Mas não há nenhuma confirmação sobre o assunto.

O ouro amarelo era o favorito de Meghan, como afirmou Harry em uma entrevista oficial logo após o pedido de casamento. Só que para quem acha contraditório isso, saiba que junto com o anel de noivado modificado, a duquesa de Sussex usa uma aliança toda em ouro, diretamente do casamento, e também um anel conhecido como “Eternity Ring”, isto é, o anel da eternidade.

A peça foi presente de Harry, de acordo com a revista People, em comemoração ao primeiro ano de casamento do casal. Assim como a base do anel de noivado transformado, ele é repleto de diamantes cravejados e e fica perfeito na composição adotada pela duquesa: na base do dedo, para deixar o dourado intercalado com a jóia que oficializou o pedido de casamento.