Meghan Markle nunca esteve tão sexy e confiante em um look do dia

É, não espere por estampas ousadas, proporções corajosas ou qualquer peça minimamente reprovável pela gigante cartilha de regras e protocolos da Família Real. Pelo menos por enquanto, Meghan Markle, quando o assunto é moda, faz aquele jogo seguro, clássico e, algumas vezes, até mesmo decepcionante. Nesta quarta-feira (29), porém, a Duquesa de Sussex arrasou em um look do dia mesmo ainda optando por algo na zona de conforto dela.

Ao lado do marido Príncipe Harry, para assistir uma performance beneficente do musical de sucesso “Hamilton”, em Londres, ela apostou em um vestido blazer (Kate Middleton também adora!) da marca canadense Judith and Charles. Não é a primeira vez, no entanto, que ela opta por uma produção do gênero.

Bem cortada e ajustada corretamente (um problema recorrente no guarda-roupa da Meghan), a peça tinha todo um apelo sexy e jovem (finalmente!) e caiu como uma luva para a ex-atriz. Nos pés, os bons e velhos escarpins pretos coordenados com uma clutch retangular e joias discretas.

Nada surpreendente, é verdade, mas ela nunca esteve tão confiante, segura e maravilhosa – não tem como discutir com isso.

Enquanto isso, Harry usou mais um terno sem graça… Tem que se esforçar mais, hein, Príncipe!