Meghan Markle usa 5 looks diferentes e maravilhosos em menos de 24 horas

Vida de duquesa não é moleza! A rima é fácil, mas imagine que você tivesse que usar cinco looks diferentes ao longo de 24 horas de trabalho. E precisasse estar fabulosa em todos eles! Meghan Markle fez isso, e com muito estilo, entre a manhã de terça (10) e a manhã de quarta (11).

Na terça ela começou o dia indo às comemorações do centenário da RAF, Força Aérea Britânica, e usou um vestidinho preto Dior muito parecido com o vestido de noiva que usou para se casar com o príncipe Harry. Depois, desembarcou com o marido para uma visita oficial à Irlanda com um Givenchy sexy de morrer.

Pois na noite de terça ela usou outro vestidinho preto, dessa vez um Emilia Wickstead acinturado e com decote quadrado. Detalhe para os charmosos bolsinhos do vestido. Nos pés, os scarpins Aquazurra que ela ama – com lacinhos no calcanhar!

Na manhã da quarta (11), o dia começou com um encontro com o presidente da Irlanda, Michael Higgins, na casa dele. Ela escolheu um vestido Roland Mouret cinza bem bonito, e parecido com o vestido azul marinho que ela usou na véspera do casamento com Harry. A bolsa é Fendi.

Depois, a duquesa trocou de roupa e seguiu para um compromisso mais descontraído: uma visita ao estádio Croke Park, para um festival de esportes gaélicos. Aí ela usou um terninho Givenchy lindo, ora vejam só, combinado com uma camiseta branca. Nos pés, saltos altos e finos Sarah Flint que, de alguma maneira mágica, não afundaram na grama.

Haja fôlego, hein, duquesa! A visita oficial à Irlanda ainda deve render mais looks lindos. Estamos de olho!