Meghan Markle usa bolsa bem diferente e charmosinha em evento oficial

Enquanto Kate Middleton e príncipe William arrasam no tour real pelo Paquistão (rolou até look de casal combinandinho!), Meghan Markle e príncipe Harry dão conta dos compromissos domésticos na Inglaterra. Nesta terça-feira (15) o duque e a duquesa de Sussex representaram a família real no Wellchild Awards, uma premiação para crianças e jovens com doenças graves e as pessoas que fazem a diferença na vida desses pequenos no Reino Unido.

Para essa ocasião, Meghan escolheu um repeteco – ela tem feito bastante isso – um vestido verde da P.A.R.O.S.H. que ela havia usado pela primeira vez na entrevista que deu após o anúncio de seu noivado com Harry. Mas o destaque do lookinho, na nossa opinião, está na bolsa que ela escolheu usar.

A gente adora uma peça diferente e cheia de charme, e isso realmente define a bolsa da grife Montunas escolhida por Meghan hoje. Feita de acetato, a bag é estruturada, bem durinha, e tem uma estampa de casco de tartaruga, como as armações de óculos clássicas.

O charme fica por conta da alça, que é um delicado lenço de seda estampado, muito lindo e maleável, contrastando com a estrutura da bolsa.

De acordo com o site da marca, é possível usar a alça longa ou curta – Meghan optou por essa configuração, o que sem dúvida deixa a bolsa mais chique e adequada para uma ocasião formal.

O modelo, chamado de Tortoiseshell Mini Guaria, está a venda no site da marca por £365, ou seja, cerca de R$ 2 mil. A marca tem versões da bolsa com a estrutura de madrepérola, e em azul marinho. Um luxo só!

Para as meras mortais que não querem ou não podem gastar essa pequena fortuna em uma bolsinha charmosa, vale lembrar que amarrar um lenço na alça da bolsa – ou até mesmo enrolar um lenço na alça, de ponta a ponta – pode adicionar uma camada de interessância em um acessório que você já tem. Vamos experimentar?