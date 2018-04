Meghan Markle usa dois looks diferentes (e fabulosos) antes do meio-dia

A vida de uma futura membro da nobreza pode ser luxuosa, mas dá um certo trabalho. Meghan Markle, por exemplo, teve de usar dois looks completos diferentes antes mesmo do meio-dia.

Isso porque hoje, na Inglaterra, comemora-se o Anzac Day, dia que homenageia as forças armadas da Austrália e Nova Zelândia que combateram na Primeira Guerra Mundial. E como esses dois países fazem parte da Commonwealth, a realeza presta as devidas homenagens.

Antes mesmo de amanhecer, a futura Duquesa compareceu a uma missa, onde o Príncipe Harry homenageou os combatentes com uma coroa de flores. Para a ocasião ela escolheu um sobretudo bem sóbrio, cinza, por cima de um vestido preto discreto. Nos pés um scarpin clássico, e um chapéu de abas largas arrematava o look.

–

Algumas horas depois, Meghan se juntou aos príncipes Harry e William para uma missa de Ação de Graças na Abadia de Westminster. Nesse evento ela usou um vestido preto com uma espécie de casaco mais curto, e, na cabeça, uma boina.

–

Tanto Meghan quanto Harry e William usavam um broche com uma flor de papoula vermelha no peito. Essa flor é usada desde 1921 para honrar os militares que morreram na guerra. A flor tem esse simbolismo no Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia, Austrália e Irlanda.