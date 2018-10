O colar basiquinho de Meghan Markle custa o mesmo que um carro popular

Nesta segunda-feira (29), Meghan Markle e o Príncipe Harry visitaram a Courtenay Creative, uma escola de cinema para jovens ingressarem na indústria cinematográfica, na Nova Zelândia, parte do tour real pela Oceania. E, claro, que nós ficamos de olho no visual da duquesa de Sussex. E o que brilhou – e muito! – desta vez, foi a joia escolhida.

Meghan usou um colar de diamantes da grife Simon James Maori, inspirado na antiga forma de arte maori de Ta Moko. A peça é formada por um corrente em ouro 18k e pingente em cortes de diamantes em diferentes tamanhos com uma única pedra no centro. A joia, segundo o design, simboliza força, paz e vida nova. No site, é vendida por 17.400 dólares, aproximadamente R$ 64 mil.

–

O acessório deu um charme no look basiquinho escolhido por Meghan: um vestido blazer branco acima dos joelhos assinado pela estilista neozelandesa Maggie Marilyn. Nos pés, ela optou por sapatos de camurça azul-marinho Manolo Blahnik. Bem fofo e ainda dá pra ver um pouco da barriguinha de grávida!