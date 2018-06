Meghan Markle usa look rosinha chique para seu segundo evento como duquesa

A segunda aparição pública de Meghan Markle como Duquesa de Sussex aconteceu na manhã deste sábado (9), em Londres, durante o evento chamado Trooping the Colour, ou “Cortejo de aniversário da Rainha”. A celebração é uma parada feita anualmente, sempre no segundo sábado de junho, para comemorar o aniversário do soberano (a) britânico – ou seja, da Rainha Elizabeth II (mesmo ela fazendo aniversário, oficialmente, em 21 de abril).

Para a ocasião, Meghan apostou mais uma vez em um look monocromático e dos mais elegantes, em tons clarinhos. O vestido rosa pálido eleito pela duquesa é assinado pela estilista Carolina Herrera, tem botões verticais e decote ombro a ombro.

Meghan, que chegou ao seu primeiro Trooping the Colour em uma carruagem ao lado do Príncipe Harry, combinou a produção com os cabelos soltos e um chapéu de mesmo tom, da marca britânica Philip Treacy, além de brincos e anéis delicados.

Claro que Kate Middleton também estava presente na celebração. Igualmente elegante, a Duquesa de Cambridge optou por uma peça de modelagem clássica, da grife Alexander McQueen, junto com um chapéu de autoria de Juliette Botterill.

