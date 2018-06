Meghan Markle usa mais um look “seguro” no Royal Ascot 2018

Para quem esperou vários looks incrivelmente fashionistas de Meghan Marke, se enganou redondamente. A duquesa de Sussex, pelo menos, por enquanto, só surgiu por aí com produções na “cartilha Kate Middleton de vestuário”, ou seja: vestidos seguros e sem muito carisma.

De qualquer forma, é o que ela precisa agora, já que o MUNDO está olhando para ela, e, bem, acabou de entrar para uma das famílias mais conservadoras do planeta. Sério, a família real tem protocolo para TUDO. Tudo bem ela optar pela sobriedade por agora.

Nesta terça-feira (19), como o esperado, nenhuma surpresa, para a abertura do Royal Ascot 2018, famoso evento britânico de corrida de cavalos, a nossa nova duquesa favorita escolheu, mais uma vez, um vestido Givenchy.

Com uma silhueta cinquentinha e sem muito brilho, o vestido quase parece um uniforme. Um verdadeiro passo atrás no quesito estilo, já que no final de semana, apesar do look ter sido odiado por muitos, pelo menos a produção floral era cheia personalidade.

Ah, mas o dramático chapéu Philip Treacy é incrível, merecia um vestido melhor. Príncipe Harry “servindo” cartola também estava muito bonito.