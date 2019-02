Meghan Markle usou o sapato mais chique possível para arrematar look p&b

Mesmo grávida, dificilmente você verá Meghan Markle descer do salto ao atender os mais diferentes compromissos de sua agenda real. Basta prestar atenção em suas produções mais recentes para notar que, entre as diferentes opções de calçados presentes em seu closet, os escarpins altíssimos estão entre seus pares favoritos (e entre os de Kate Middleton também!).

Na noite de quinta-feira (07), porém, Meghan inovou ao combinar o visual minimalista preto e branco com o sapato mais interessante já usado por ela desde que se tornou Duquesa.

Ao lado do marido, o Príncipe Harry, ela compareceu pelo segundo ano consecutivo ao Endeavour Fund Awards, premiação que aconteceu em Londres para celebrar as conquistas de militares e mulheres feridos e doentes, que participaram de importantes eventos esportivos no último ano como parte de sua recuperação.

A produção, que a princípio parecia um combo clássico de camisa social branca e saia lápis preta era, na verdade, peça única, e se tratava de um vestido longo com fenda da Givenchy, sua grife do coração.

Mas, como adiantamos, o destaque ficou mesmo por conta dos mules de camurça e bico fino da label italiana Aquazzura, que são chiquérrimos e chamam atenção principalmente pelas múltiplas tiras douradas, enfeitando o peito do pé.

O calçado leva o nome de Rendez Vous, e faz parte da coleção Resort 2019 da marca. Avaliados em 441 libras esterlinas (aproximadamente 2128 reais), os mules podem ser encontrados em alguns e-commerces, pelo menos enquanto durarem os estoques.

Para finalizar o visual discretinho, cluth preta, também da Givenchy, brincos delicados e alguns anéis.