Pela primeira vez, Meghan Markle usa look do próprio guarda-roupa

Pela primeira vez desde o casamento real, Meghan Markle usou um look do próprio guarda-roupa dela. Criticada por estar ~supostamente~ gastando rios de dinheiro com novas roupas, a Duquesa de Sussex escolheu um trench-coat sem mangas adquirido por ela em 2017, pouco antes de se mudar para Londres, como informa a People.

Ao lado do marido, Príncipe Harry, ela esteve nesta terça-feira (17) na exposição que comemora o que seria o centenário do líder sul-africano Nelson Mandela no Centro Southbank, e, para a ocasião, escolheu a peça da marca canadense NONIE.

Meghan Markle, Duquesa de Sussex, e Príncipe Harry, Duque de Sussex. Meghan Markle, Duquesa de Sussex, e Príncipe Harry, Duque de Sussex.

O vestido, mais um em tom rosado, é da coleção Primavera/ Verão da grife e pode ser encontrado também na cor preta pelo “modesto” preço de 825 dólares. De acordo com o site deles, as peças são produzidas artesanalmente e demoram de 4 a 6 semanas para ficarem prontos.

Meghan Markle, Duquesa de Sussex, e Príncipe Harry, Duque de Sussex. Meghan Markle, Duquesa de Sussex, e Príncipe Harry, Duque de Sussex.

A produção, um tanto moderna para os padrões da realeza, foi complementada com os escarpins favoritos dela, na cor bege, e uma clutch da marca Mulberry. O look do dia é um passo atrás nas produções coloridas que ela havia ensaiado nas últimas aparições públicas, mas serve também como uma resposta a alguns críticos do guarda-roupa milionário dela.