Melania Trump usou uma jaqueta revoltante para visitar as crianças presas

Melania Trump, a primeira-dama dos Estados Unidos, escolheu um casaco, no mínimo, surpreendente para visitar as centenas de crianças filhas de imigrantes mantidas presas em gaiolas na fronteira do Texas com o México, nesta quinta-feira (21).

Ao embarcar em um avião para o encontro, a esposa de Donald Trump escolheu uma jaqueta Zara com uma estampa nas costas com a frase “I really don’t care. Do U?”, algo como “Eu realmente não me importo. E você?”

Stephanie Grisham, assessora de imprensa dela, tratou logo de mandar uma resposta para os repórteres. “É só uma jaqueta. Não existe mensagem secreta. Depois dessa importante visita, espero que a mídia resolva não colocar o foco no guarda-roupa dela”, disse.

Em primeiro lugar, não é “só uma jaqueta”, é uma jaqueta usada pela primeira-dama dos Estados Unidos para visitar CRIANÇAS PRESAS EM GAIOLAS e na qual se lê “eu não me importo”.

Essa escolha não é ao acaso, não é um descuido, ela tem uma equipe muito grande para deixar esse tipo de coisa absurda passar, uma equipe, inclusive, que sabe tão bem quanto ela como roupas comunicam ideias, como o guarda-roupa de uma pessoa pública fala por ela.

Melania Trump, apesar da posição, não discursa com frequência, ninguém sabe quem ela é ou no que, de fato, acredita. Bem, não até hoje.

Se por algum momento alguém sentiu pena da ~situação~ dela ou até achou ser verdade um suposto pedido de ajuda, bom, ela, finalmente, mostrou quem é e de qual lado está – e por meio de um look do dia. Não existe mensagem secreta mesmo, a mensagem foi bem clara.

Dito isso, sim, vamos voltar para o que realmente importa: CRIANÇAS ESTÃO PRESAS EM GAIOLAS.