Se nos desfiles da Semana de Alta-Costura de Paris, que termina oficialmente nesta quarta-feira (3), é tudo sobre luxo e peças caprichosamente produzidas de forma artesanal, nas ruas, o calor absurdo da cidade pede looks mais relaxados dos convidados do evento fashion e, a menos que você seja a Celine Dion, produções um tanto vida real, mas com um toque fashionista, claro.

Leia Mais: Mais um dia, mais um salto que desafia a gravidade usado por Lady Gaga

O street style dessa edição de Inverno 2019/2020 foi nessa pegada: menos é mais, muito branco, tons terrosos também predominaram, fluidez e, principalmente, conforto. Bruna Marquezine, que prestigiou o desfile da Acne, Camila Coelho e Sara Sampaio estão entre algumas das garotas mais bem vestidas fotografadas nos arredores dos shows.

Abaixo, confira nossa seleção dos melhores looks de street style.

Alexandra Guerain Alexandra Guerain

O short de ciclista ainda faz sucesso entre as fashionistas, os óculos em formato máscara são a grande aposta do momento e o branco é a cor da vez.

–

Truque de styling dos bons: deixar as alças do macacão caídas. É inusitado e, convenhamos, menos limitante.

Cindy Bruna Cindy Bruna

As calças cargo ainda vivem um momentinho, assim como os tênis brancos.

Sara Sampaio Sara Sampaio

Pode usar look todo branco? Claro que sim. É chique, é moderno, é jovem.

–

E não precisa ser branco, branco, os looks de street style também aparecem em tons puxados para o cáqui e sempre vale colocar um pouco de cor e brilho, não?

Gala Gonzalez Gala Gonzalez

Muita gente detesta marrom, mas ele é uma das grandes apostas das marcas e não tem jeito: vai aparecer por todo lugar. O look acima é para guardar na pastinha de inspirações e funciona súper para o inverno brasileiro.

Bruna Marquezine e Camila Coelho Bruna Marquezine e Camila Coelho

Olha só outras interpretações do marrom! O look da Bruna não é tão vida real assim, mas traz ideias boas: o blazer com a saia plissada, por exemplo, é uma atualização boa para levar para a vida.

Charlotte Groeneveld Charlotte Groeneveld

Olha o blazer + saia plissada de novo!

Beatrice Gutu Beatrice Gutu

E os terninhos que parecem saídos de “Uma Secretária do Futuro” ainda estão em alta. Apareceram em DIVERSOS desfiles da temporada de moda masculina e foram as principais peças no último resort da Miu Miu. O motivo? São versáteis e divertidos e, claro, não precisam ser tão oversized como o look da Beatrice (mas a gente acha demais!).

Maike Inga Maike Inga

Eu ouvi a palavra versátil?

Leonie Hanne- Street Style Leonie Hanne- Street Style

Olha eles aí de novo e com bermuda de ciclista (que particularmente ficam melhores no Instagram do que na vida real, mas caíram no gosto de muita gente…).

Yuwei Zhangzou Yuwei Zhangzou

A melhor coisa sobre os óculos máscara é que eles vestem bem qualquer formato de rosto!

–

E a mesma lógica do look branco, vale aqui: parece, as pessoas estão obstinadas a se vestiram de uma cor só. Só não dá para ficar na neura de garimpar peças do exato tom. Ela misturou vários tipos de azul e arrasou!

Susie Lau Susie Lau

Outras vontades do momento incluem estampas com um ar setentinha.

–

Barras irregulares.

Xenia Adonts Xenia Adonts

E conforto.

Gala Gonzalez Gala Gonzalez

Conforto nunca deveria sair de moda, né?!