Os looks mais loucos, incríveis e interessantes do Met Gala 2018

No mundo comum, a primeira segunda-feira de maio é apenas a primeira segunda-feira de maio. No mundo das celebridades, no entanto, é a única noite na qual elas podem se vestir de forma absurda e ninguém pode dizer nada contra isso. Quer dizer…

O Met Gala (ou Baile do Met), festa que abre a exposição de moda do Metropolitan Museum, em Nova York, é o grande evento fashion do ano. Se Regina George, de “Meninas Malvadas”, existisse no mundo real, ela faria qualquer coisa para conseguir um convite – e, olha, não é fácil conseguir um convite. É um lugar para ver e ser visto, sim, mas também para promover a expo, para mandar mensagens políticas para o planeta inteiro por meio da moda e para colocar luz sobre o trabalho de estilistas, maquiadores, stylists e outros profissionais criativos.

Leia Mais: O que é o Met Gala, ou Baile do Met, e por que se fala tanto nele?

A edição da última segunda-feira (07) foi especialmente maravilhosa. O dress code da noite era “Sunday Best”, algo como o melhor look para ir à missa de domingo, porém, felizmente, as celebridades presentes optaram por interpretar o tema da exposição de 2018. Chamado de “Corpos Celestiais: Moda e a Imaginação Católica”, o motivo fez os convidados darem asas à imaginação (no caso da Katy Perry literalmente) e apresentarem muitos looks interessantes, imaginativos e alguns cheios de significado.

Confira as melhores e mais importantes produções da noite.

Com exceção de Lena Waithe e Solange, qualquer outro look é irrelevante perto do que Rihanna fez. Rainha do Met já há alguns anos, a cantora foi vestida como a papa que a Igreja Católica nunca teve. Uma poderosa mensagem política, além de uma loucurinha fashion. O vestido, com caimento absolutamente perfeito, criação de John Galliano (estilista demitido da Dior em 2011 após ser gravado fazendo comentários anti-semitas) para a Maison Margiela demorou cerca de 250 horas para ser costurado e mais de 500 para a aplicação dos bordados. Ponto também por ela exibir o corpo desta forma: em vez de cobrir, como muitos queriam já que ela está ~gorda~, Riri escolheu exibir.

Katy Perry

Tudo o que Katy Perry faz é literal, não espere mensagens subliminares e, por Deus, não espere sutileza. E, com o tema “Corpos Celestes”, era mais do que aguardado que alguém (ou algumas pessoas) escolhesse se vestir como anjos – ou pelo menos como a gente acha que são os anjos. Coube à cantora a interpretação mais óbvia desses seres e isso não é uma crítica, não, pelo contrário. Katy estava fabulosa. Se alguém poderia usar asas de quase dois metros, essa pessoa é somente ela. O vestido dourado Versace com correntes de metal e as botas gogo da mesma cor foram a escolha ideal para coordenar com o grande acessório.

Evan Rachel Wood

Enquanto Katy foi pelo caminho literal, Evan Rachel Wood preferiu uma interpretação um pouco mais simbólica dos anjos. A capa dourada Altuzarra dela era um absurdo de linda, era quase como se ela tivesse decidido ir como um arcanjo caído ou, então, um arcanjo que, após trabalhar por 70 horas ininterruptas a serviço do Criador, decidiu descansar para sempre as asas dele. Sem dúvida. um dos melhores looks da noite – e ela não precisou de um vestido para fazer isso.

Solange foi outra a passar uma mensagem política no tapete vermelho – aliás, tudo o que as irmãs Knowles fazem é político. A cantora escolheu um look todo em látex Iris van Herpen Couture que mais parecia ter saído do clipe de “Fighter”, da Christina Aguilera. No entanto, como ela explicou no tapete vermelho do evento, a inspiração para a produção foram as imagens sacras que interpretam a “Virgem Maria” como uma mulher negra, além dos santos negros e africanos. Para isso, ela usou uma auréola feita de tranças afro (genial!) e um durag. A bandana, historicamente usada por pessoas negras para proteger o cabelo, não estava lá por acaso.

my god wears a durag 🌹

“Meu Deus usa um durag” estava bordado na parte de trás dela. Sim, uma bandana que é um dos símbolos de uma população marginalizada atravessou um dos tapetes vermelhos mais importantes do mundo – e, bem, um red carpet predominantemente branco… Numa exposição que celebra “Corpos Celestiais”, Solange nos lembrou de como o corpo negro durante centenas de anos nunca foi tratado como um corpo celestial e de como sempre fizeram a população negra acreditar como os corpos deles não tinham tanto valor. E ela fez isso com um durag, com uma auréola feita de tranças afro e com o corpo celestial dela. Ah, mas a moda não é importante…

Frances McDormand

É no mínimo refrescante ver Frances McDormand com um look Valentino quase exatamente igual ao visto na passarela. Não que ela seja uma pessoa normal – a mulher ganhou o Oscar duas vezes! -, mas ela não é uma modelo e também não está no ~time das garotas bonitas~. Ela é uma atriz de 60 anos se divertindo com a moda e dizendo que, sim, vai ocupar espaços, como os do Met, e vestir looks que não foram feitos para ela – foram feitos para as ~garotas bonitas~. Nunca foi tão fácil fazer um acessório esquisito do chapeleiro Philip Treacy ficar absolutamente maravilhoso.

Blake Lively precisou ir de ônibus ao Met 2018 por causa da cauda do vestido Versace dela. Esforçada, hein?!

A estética barroca da Gucci caiu como uma luva para o tema deste ano. Adoramos o santo squad formado por Lana Del Rey, Jared Leto e Alessandro Michelli, embora a escolha do look do ator tenha sido a mais óbvia possível. Porque, nossa, nunca ninguém pensou em Jared Leto como Jesus… Faltou as sandálias!

Porque, se você vai como Joana D’Arc, vá com uma armadura F*DONA.

Albert Lynch, ‘Jeanne D’Arc’, c. 1903 // Zendaya at The Met Ball, c.2018 pic.twitter.com/ooUWbcaMJV — TabloidArtHistory (@TabloidArtHist) May 8, 2018

Priyanka Chopra

Porque, se você vai com um vestido básico (por básico, leia-se um look de veludo molhado Ralph Lauren), vá com o MELHOR acessório de cabeça da noite.

Greta Gerwig

Porque, se você vai vestida como a Maria de “A Noviça Rebelde”, que seja com conceito e com um vestido absolutamente bem cortado da The Row.

Lena Waithe

Em um Met com temática católica, Lena Waithe usou um manto (muito bem cortado!) com a bandeira LGBT – só uma lembrancinha mesmo de que até hoje essa população é perseguida pela Igreja. Ah, a peça era Carolina Herrera.

Chadwick Boseman

Chadwick Boseman nunca decepciona no jogo fashion e leva isso para outro nível. Enquanto a maioria dos rapazes prefere ficar no chato e usar mais um terno ou smoking chato, ele simplesmente aparece com esse look absurdo da Versace (a marca vencedora da noite porque nos trouxe muitas alegrias!). Tudo está perfeito: as cores, a capa, os bordados, o sapato Louboutin dourado. Jared Leto pode até pensar ser Jesus, mas o verdadeiro corpo celeste é de Chadwick Boseman.

É como se a Wandinha Addams estivesse prontíssima para a primeira comunhão. Ou como se a Nancy, a maravilhosa gótica de “Jovens Bruxas”, fosse realizar algum ritual sagrado a qualquer minuto. E, nossa, um minuto de silêncio para esse penteado:

Madonna trouxe a arte sacra para a cultura pop, ressignificou, questionou e desvirtuou a simbologia católica. É icônico ela aparecer com um vestido de Jean Paul Gaultier, parceiro de tantas loucurinhas. Ah, e só ela poderia ter usado essa coroa por motivos de Rainha mesmo.