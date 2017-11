A Melissa lançou uma bolsa do Mickey e ela é a coisa mais fofa

As fashionistas vão surtar! A Melissa já tinha anunciado o lançamento de três novas estampas incríveis para os chinelos slide deles, são elas: arco-íris, flamingos e unicórnios. Pois a marca resolveu deixar o verão ainda mais lúdico e anunciou uma nova coleção em parceria com a Disney.

O destaque? A bolsa, obviamente de plástico, em formato das orelhinhas do Mickey. Fofo e irreverente, o acessório traz uma das tendências do momento, o mood fun, e é perfeito para animar qualquer look do dia!

As ball bags já estão à venda e podem ser encontradas em quatro tons: preto e branco, com acabamento fosco, vermelho, acabamento envernizado, e um dourado metalizado.

Para quem curtiu, a bolsa custa em torno de 180 reais.

Vai com tudo – e com todos 🔥 Leve agora o seu novo acessório na sua cor favorita 👉 #MelissaBallBagDisney #MelissaDisney A post shared by Melissa Oficial (@melissaoficial) on Nov 16, 2017 at 12:56pm PST

Uma gracinha, não?