Melissa e Hello Kitty se uniram para criar os sapatos mais kawaii do ano

Um dos personagens mais conhecidos – e fofos! – do mundo, a Hello Kitty não para de estampar os mais diversos produtos mundo afora e, pela primeira vez, resolveu de unir com a Melissa para a criação de uma mini-coleção toda fashionista que deve agradar crianças e principalmente adultos!

A collab inédita reinterpreta dois modelos clássicos da marca. O tênis Melissa Be aparece quase como um creeper por causa da adição da plataforma. O lado lúdico fica por conta do cadarço com um aplique de plástico com o rosto da gatinha (que na verdade não é uma gatinha, mas uma garota londrina). Custa 200 reais e está disponível nas cores branca/azul/vermelha, vermelha/branca, preta/branca e rosa/branca/preta.

Melissa Be + Hello Kitty Melissa Be + Hello Kitty

Não quer saber de sneaker, já que o verão está logo ali? Tudo bem, a outra novidade é uma versão “hellokittyzada” do famoso chinelo slipper. Para as mais minimalistas, é possível escolher uma versão só com o laço da personagem ou, para as maximalistas, tem a opção com o rosto dela gigante e em toda a glória kawaii dele!

Disponíveis nos tons branco, vermelho, rosa, rosa/branco e preto, é possível encontrá-los por 120 reais cada um.

Melissa Slipper + Hello Kitty Melissa Slipper + Hello Kitty

Curtiu? A parceria já está disponível no e-commerce da Melissa.

E aí, quem vai querer essas belezuras de Natal?