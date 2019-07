Melissa lança modelos de bolsas e sandálias com textura de cobra

Depois de apostar na nostalgia ao relançar modelos de sapatos que eram hit nos anos 90, a nova empreitada da Melissa é um pouco mais moderninha – e tem tudo a ver com uma das mais atuais tendências em matéria de calçados, o animal print.

A marca anunciou, nesta quarta (17), novos produtos com textura snake, aquela que lembra pele de cobra, que já estão disponíveis para compra tanto nas lojas do Clube Melissa quanto no e-commerce da marca.

São quatro novas versões da bolsa Essential, modelo versátil e com shape quadradinho: branca com alça caramelo, amarelo neon, verde musgo com alça preta e todinha preta. Todas elas, é claro, vêm com a textura snake.

Além disso, a Melissa Flox, sem salto, também foi atualizada, com duas novas cores que acompanham a paleta das bolsas: verde musgo + preto e verde neon. Por fim, a Melissa Flox III, com plataforma, na linha Snake chega em um modelo tricolor (rosa claro, branco e preto) e, ainda, em preto.

Confira todas as cores e preços dos produtos:

Melissa Essential Shoulder Bag Snake, R$ 219,90 Melissa Essential Shoulder Bag Snake, R$ 219,90

Melissa Flox III Snake, R$ 169,90 Melissa Flox III Snake, R$ 169,90

Melissa Essential Shoulder Bag Snake, R$ 219,90 Melissa Essential Shoulder Bag Snake, R$ 219,90

Melissa Flox III Snake, R$ 169,90 Melissa Flox III Snake, R$ 169,90

Melissa Essential Shoulder Bag Snake, R$ 219,90 Melissa Essential Shoulder Bag Snake, R$ 219,90

Melissa Flox Snake, R$ 129,90 Melissa Flox Snake, R$ 129,90

Melissa Essential Shoulder Bag Snake, R$ 219,90 Melissa Essential Shoulder Bag Snake, R$ 219,90

Melissa Flox Snake, R$ 129,90 Melissa Flox Snake, R$ 129,90

Qual a sua favorita?