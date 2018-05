17 novos lançamentos belíssimos da Melissa para o inverno

Ai, ai, Melissa, por que você faz isso com o nosso coração fashionista? A cada nova temporada é a mesma coisa: a marca, conhecida pelos calçados vegan friendly e 100% de plástico, prepara uma série de novos lançamentos entre tênis, sandálias, slides, sapatos e botas. É coisa que não acaba mais.

O melhor? Tem para todos os gostos e bolsos: de slide com estampa de arco-íris, passando por creeper-desejo, até chegar em botinhas com a cara do inverno.

Por isso, para facilitar a sua vida, a gente resolveu separar as novidades mais legais e mais em sintonia com as tendências de moda do momento.

Vem ver.

Por que a gente ama: Um mocassim que funciona como uma mule (o it acessório do momento!) e já vem com a parte do calcanhar dobrada. Sério, como ninguém tinha pensado nisso antes?

Preço: R$ 150

Por que a gente ama: Esse chinelo tem a estampa de um arco-íris. Isso já é motivo suficiente para a gente se apaixonar.

Preço: R$ 150

Por que a gente ama: A opção perfeita para deixar o guarda-roupa de quem é básica mais funcional e chique.

Preço: R$ 120

Por que a gente ama: Tem uma vibe meio Superga, tênis favorito da Alexa Chung, meio aquele modelo que a gente vai usar até cansar porque combina com tudo. Para usar com meia, sem meia, com saia, com calça, com tudo.

Preço: R$ 160

Por que a gente ama: Essa parceria com a Salinas, marca de moda praia, é só para lembrar que no Brasil tem inverno, mas não faz frio em todo lugar, não. Aliás, seria o início da volta das gladiadoras?

Preço: R$ 140

Por que a gente ama: Com uma pegada birkenstock fortíssima, o destaque da Cosmic fica por conta das tiras que se cruzam. Para as minimalistas!

Preço: R$ 130

Por que a gente ama: Como atualizar um modelo do passado para o ano de 2018? Simples: faça ele em plástico e com uma grade de numeração do 33/34 ao 43/44.

Preço: R$ 180

Por que a gente ama: Como atualizar um tênis para o ano de 2018? Simples: faça ele em plástico e acrescente uma plataforma.

Preço: R$ 170

Por que a gente ama: A botinha mais fofinha desse inverno! Detalhe para o fechamento com o zíper.

Preço: R$ 350

Por que a gente ama: Ai, a nostalgia quando pega, pega de vez. Por isso, os jelly shoes, essas sandálias transparentes ultrapopulares nos anos 1990, voltaram e prometem repetir o sucesso em 2018. A numeração vai até o 43/44.

Preço: R$ 110

Por que a gente ama: Lançamento da marca para o inverno, ela tem palmilha especial e tecido antibacteriano. Mas é perfeita mesmo para aquele festival de música incríveeeeel. Falta muito para o próximo?!

Preço: R$ 450

Por que a gente ama: O classicão Mary Jane ganhou uma repaginada com esse bico alongado, sucesso nas últimas temporadas de moda ao redor do globo. A gente acha fofo e moderno.

Preço: R$ 130

Por que a gente ama: Os broguinhos saíram dos becos mais incríveis de Londres par a vida das fashionistas. Nesse modelo genderless, eles ainda ganham um cano mais alto e funcionam muito bem como bota.

Preço: R$ 220

Por que a gente ama: O slide, já há uns dois anos bombando no rolê, já virou aquele tipo de acessório ~clássico~ do guarda-roupa. Essa delicada versão 2018, então, uma fofurinha!

Preço: R$ 100

Por que a gente ama: Essa é para as fãs dos anos 1960! A Crush, à primeira vista, pode parecer não funcionar, mas tente usar essa flat bicolor de bico quadradinho com um jeans antiguinho. O resultado vai ser sucesso.

Preço: R$ 120

Por que a gente ama: A collab entre Melissa e o bombado estilista Jason Wu dura desde 2012. Para este ano, eles prepararam uma espadrille fofíssima. Coloca uma meia de lurex junto e arrasa nesse inverno.

Preço: R$ 160

Por que a gente ama: O melhor jeito de atualizar o look? Coloca um creeper no pé. Ah, e esse da Melissa é para eles e para elas. O nosso favorito é o preto. ❤

Preço: R$ 180