Melissa, Nike, Reebok! Conheça os lançamentos de tênis mais legais do mês

O mercado de tênis só quer saber de remixar! Seguindo essa tendência global de reviver tudo o que foi importante para as millennials nos anos 1990 e 2000, as marcas continuam apostado em releituras de sucessos do passado, nos “dad sneakers”, aqueles modelos um tanto mais robustos, que continuam com força total, além de MUITAS ofertas ultracoloridas.

Se estamos reclamando? Claro que não: manda mais!

Abaixo, a gente separou alguns dos lançamentos mais legais do mês passado no Brasil e no exterior, entre eles o Speed, da Melissa, o belíssimo Aztrek 96, da Reebok, e o Future II Low, da Margiela.

adidas ZX 4000 4D

Lançamento fresquinho, o ZX 4000 4D, da adidas Originals, é todo high-tech: é feito em Primeknit, uma malha tecnológica tão fininha que parece uma meia, tem suporte adaptável, além de uma entressola 4D, ou seja, impressa digitalmente com a tecnologia Digital Light Synthesis, uma combinação de luz, oxigênio e resina líquida. Fora, né, que ele é bonito demais! Está disponível em duas paletas de cores: o Grey Yellow pode ser encontrado no site da adidas e o Easy Mint (foto) na adidas da Oscar Freire, Guadalupe Store e adidas.com. O valor é R$ 1.299.

Reebok, Aztrek 96

As marcas de tênis estão em um mood releitura dos anos 1990 e 2000 real. A Reebok, seguindo essa tendência millennial, resolveu trazer uma releitura lindona do icônico Aztrek 96: agora, ele chega com cabedal em tecido e suede sintético, entressola alta e design angular, para você se sentir em um episódio de alguma sitcom norte-americana dos anos 1990 – e isso é um elogio! Ele já está disponível no e-commerce da Reebok por R$ 499,00.

Nike, Air Max 90 “Viotech”

OMG! Com uma cartela de cores, composta por cinza, laranja, azul, vermelho, branco, preto, verde e roxo, vinda diretamente dos anos 2000, o “Viotech” Air Max 90 é desejo instantâneo. Produzido com painéis de camurça, borracha e náilon, ele tem toda essa aura vintage-chique e promete agradar às fãs da marca que procuram um streetwear um tanto mais irreverente. Foi lançado no fim de agosto e está disponível no e-commerce da Nike por R$ 649,99.

Melissa, Speed

As melisseiras piram! Para comemorar 40 anos, em 2019, a Melissa passou a relançar alguns dos modelos icônicos dela de todos os tempos. Entre as novidades, está o tênis todo urbano/ futurista Speed, que foi sucesso no já longínquo ano de 2003 e promete ser hit novamente, já que a década está em alta. Sai a camurça no velcro, mas os recortes moderninhos permanecem nas CINCO diferentes opções de cores, entre elas o roxo, rosa e verde escuro. Já está à venda por R$ 250.

Margiela, FUTURE II LOW

A Margiela, marca de luxo conhecida pelas criações modernosas e com olho lá na frente, reeditou o 22 Future Low, um dos seus modelos mais famosos, para deixá-lo em um mood ainda mais Tumblr. Agora, ele tem um solado mais robusto, quase “dad sneaker”, e surge em versão holográfica para um look futurista. Os cadarços escondidos permanecem. Custa 491 euros na Wrong Weather.

Vans, BRUX WC

O revival noventista não tem fim! Para criar o novo BRUX WC, a Vans revirou os arquivos dela nos anos 1990 e reinterpretou algumas silhuetas de skate icônicas da década. Com jeitão de “dad sneaker”, o destaque dele fica por conta dos vários recortes em couro, camurça, lona e náilon. A estampa de zebrinha, por exemplo, é aquele toque final para qualquer look do dia de respeito! Já disponível nas Vans Stores por R$ 599,99.

Off-White™, Low Vulcanized Sneaker

Não tem jeito: o neon foi a cor da temporada passada e ainda continua fazendo a alegria das fashionistas. Pensando nisso, a Off-White™, do designer Virgil Abloh, criou três colorways exclusivas do Low Vulcanized Sneaker para a loja gringa SSENSE: azul, verde e amarelo neon (o mais bonitão). Simples, o modelo de couro conta com a já tradicional abraçadeira da marca e com uma sola grossona. À venda na SSENSE por 345 dólares.

Adidas x Nice Kicks, UltraBOOST

Surfando na tendência do tie-dye, que já rola há umas boas temporadas, a Adidas se uniu à Nice Kicks, empresa de conteúdo voltado ao mundo dos sneakers, e reeditou o UltraBOOST para deixá-lo, desse jeito, coloridão! A padronagem tie-dye, homenagem ao famoso festival “Woodstock”, símbolo da cultura hippie do final dos anos 1960, se junta aos suportes laterais semi-translúcidos e uma sola de borracha natural e pronto: desejo instantâneo! O modelo foi lançado nos Estados Unidos no dia 18 de agosto e, infelizmente, ainda não tem data para chegar no Brasil. Custa 180 dólares.