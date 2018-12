Michelle Obama surgiu com a bota mais ousada de todos os tempos e arrasou

Lançado em novembro deste ano, “Becoming”(ou “Minha História”, aqui no Brasil), o livro de memórias de Michelle Obama, já é o título mais vendido dos Estados Unidos, e sucesso absoluto também em países como França e Itália. Para promover a biografia, a ativista e ex-primeira-dama vem comparecendo a uma série de eventos, entrevistas e palestras, e tem chamado bastante atenção para seu atual estilo, cheio de looks moderninhos e bem diferentes daquele estilo mais formal (porém sempre elegante) adotado por ela quando ainda transitava pela Casa Branca.

Por exemplo, na quarta-feira (19), Michelle foi convidada a dar uma entrevista para ninguém menos que Sarah Jessica Parker. Mas, afinal de contas, o que vestir para um encontro com Carrie Bradshaw? De acordo com Meredith Koop, atual stylist de Michelle e grande responsável por essa virada no estilo da escritora, o look ideal é um vestido de cetim amarelo com fenda generosa, e as botas mais brilhantes que você já viu na vida.

O par dourado de paetês, que tem bico fino e cano altíssimo, na verdade é um modelo clássico da Balenciaga, batizado de Knife boots. A quem interessar possa, a versão roxa da bota foi O calçado queridinho de famosas como Kylie Jenner, Kim Kardashian e Anitta há algumas temporadas, enquanto a escolha de Michelle chega como lançamento quentinho da marca para a estação.

O modelo ‘basiquinho’ e holográfico sai por 3.900 dólares (quase 15 mil reais).