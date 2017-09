Mickey e Minnie estrelam coleção superdivertida para o verão 2018

1. foto05 zoom_out_map 1/9 A linha Jacquard é clássica com twist - As peças da linha Jacquard são pura sofisticação e trazem o Mickey integrado ao monograma Arezzo em bolsas e sapatos. Opção perfeita para quem tem o estilo clássico e gosta de um toque fashion nas produções de todo dia, a shopping bag caramelo fica linda com tudo, do jeans e camiseta com scarpins ao look alfaiataria chique. (montagem/Divulgação)

2. foto06 zoom_out_map 2/9 Visual descolado com muito conforto - Tendência absoluta, a sandália slide já conquistou status de peça-chave do verão, reunindo conforto e estilo para desfilar na praia e na cidade. Superdivertido, o modelo Disney x Arezzo traz o casal pop lado a lado para compor visuais modernos e estilosos, como o look total black que deixa toda a atenção para as sandálias coloridas. (montagem/Divulgação)

3. foto08 zoom_out_map 3/9 A linha Pop é cheia de cor e alegria - Inspirados no jogo de sombras da pop art, os acessórios coloridos e com efeitos de contorno de silhueta da linha Pop são divertidos e cheios de personalidade. Sapatos e bolsas vibrantes funcionam como ponto de cor em looks minimalistas ou compõem produções mais ousadas, ao lado de peças estampadas e texturizadas. (montagem/Divulgação)

4. foto07 zoom_out_map 4/9 Ousadia na dose certa - Peça que não pode faltar no guarda-roupa urbano, a mochila Disney x Arezzo tem detalhes fashion especiais, como o brilho do verniz e a silhueta do Mickey Mouse em branco. Já a sandália amarela com orelhas tem a dose de ousadia necessária para dar estilo e iluminar qualquer look minimalista, como este com pantacourt branca e top preto de decote ombro a ombro. (montagem/Divulgação)

5. foto04 zoom_out_map 5/9 Jogo de sombras elegante - A silhueta do Mickey tem inspiração no jogo de sombras da pop art e estampa bolsas e carteiras da coleção Disney x Arezzo. O preto sobre fundo neutro deixa as peças muito fáceis de combinar entre si. Sapatos e bolsas podem compor looks para o dia a dia no trabalho, passeios e eventos noturnos sem esforço. Basta um acessório para ganhar estilo no ato. (montagem/Divulgação)

6. foto02 zoom_out_map 6/9 Toque retrô atemporal - A bolsa, estilo frasqueira, de formato arredondado, está em sintonia com as referências vintage tão em alta no momento, assim como as sandálias de verniz com o laçarote da Minnie em tom retrô de rosa claro. Esta combinação é perfeita para criar looks cheios de personalidade para qualquer ocasião ao lado de estampas clássicas, como xadrez Vichy, listras e poás. (montagem/Divulgação)

7. foto01 zoom_out_map 7/9 Efeito gráfico chique e divertido - As orelhas inconfundíveis do Mickey Mouse surgem de forma divertida e elegante na bolsa tote e nos scarpins clássicos com ponteiras. As cores neutras dos acessórios combinam com tudo e ganham ainda mais atitude ao lado de roupas de tons puros e vibrantes, como o vermelho e o amarelo, tendências quentes para o verão. (montagem/Divulgação)

8. foto10 zoom_out_map 8/9 Sapatos para todos os gostos e estilos - Sandálias, sapatilhas, scarpins, espadrilles e tênis compõem a linha de sapatos Disney x Arezzo que traz Mickey e Minnie como protagonistas da estação mais quente do ano. Com cores alegres e design divertido, as peças vão dar um toque fashion e descolado aos looks do dia a dia. (montagem/Divulgação)