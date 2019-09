Oops!… ela fez de novo! Como uma boa celebridade sagitariana, que entra de cabeça em qualquer nova aventura, Miley Cyrus está vivendo o tempo da vida dela ao lado da nova namorada, a estrela do reality show ““The Hills: New Beginnings” Kaitlynn Carter“.

Semana passada, em NY, as duas já tinha sido flagradas bem juntinhas, apaixonadas e combinando os looks do dia. Pois, esse deve ser o acordo entre elas (e diversos outros casais millennials): sempre sair de casa com as roupas “combinandinhas”.

No último fim se semana, em Los Angeles, elas repetiram a cena e usaram produções ainda mais fofas: camiseta preta (a da Miley era do Metallica!), calça jeans destruidinha com cintura alta (tendência onipresente), óculos escuros e muitos gestos de carinho. Ai! ❤

Porque isso é o jovem quer: um amor para chamar de seu e combinar o look do dia (de preferência com o jeans do momento).