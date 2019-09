Miley Cyrus já está combinando os looks com a namorada, Kaitlynn Carter

Apesar de ainda não ser “oficial no Instagram” (a nova forma como millennials assumem o namoro), Miley Cyrus está em um relacionamento com a estrela do reality show “The Hills: New Beginnings” Kaitlynn Carter. As duas andam para cima e para baixo juntas, pensam em morar juntas, de acordo com a People, e já estão até combinando os looks do dia (outra ferramenta millennial na hora de se relacionar com outra pessoa).

A cantora, que desde o término com Liam Hemsworth em agosto, está super em uma fase “Saint Laurent/ cabelo molhado/ roqueirinha sexy” e provavelmente influenciou Kait. Já que, ambas, foram fotografadas na última terça-feira (10), em NY, saindo de um restaurante com produções em tons de preto e incrivelmente coordenadas: bem namoradinhas, bem editoras de moda, bem nova-iorquinas.

Enquanto Miley optou por top cropped, calça de alfaiataria, blazer, botas, várias correntes Chanel e óculos Gucci (bem rockstar), Kaitlynn estava um tanto mais ~conservadora~: saia de couro, camiseta, sandálias de tira e blazer oversized.

Bonitinhas!