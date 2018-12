Miley Cyrus usa saia curtíssima “da infância” e faz brincadeira

Se você anda desatualizada em relação às notícias do mundo pop musical, é bom saber que Miley Cyrus está de volta com uma nova música de trabalho, lançada na semana passada em parceria com o produtor musical Mark Ronson. E como é de costume da maioria dos artistas, depois que novos singles são divulgados nas rádios e plataformas costuma rolar uma série de eventos para promovê-los – e, claro, torná-los um possível hit.

Pois bem, é isso mesmo que Miley tem feito durante esta semana e, na última quinta-feira (06), ela apareceu toda linda, em Londres, para divulgar a música.

Para a ocasião, ela escolheu um look chique sem esforços, que misturava body de gola alta e mangas compridas da marca Wolford, saia de couro e bolsinha, também de couro, ambos da Chanel, + um par de botas over the knee assinados por Stella McCartney. E o mais legal da produção é que ela foi toda inspirada… nela mesma.

A gente explica. É que o visual se assemelhava MUITO a um lookinho usado por ela durante a infância. Inclusive, foi a própria Miley quem notou a coincidência, e fez questão de postar o fofíssimo “antes e depois” em seu perfil do Twitter. Na legenda, ela escreveu: “mesma garota. saia mais curta” .

Same girl. Shorter skirt. pic.twitter.com/OBh73x4Xnc — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) December 6, 2018

É, parece que algumas tendências são realmente atemporais.