Millie Bobby Brown de tênis no red carpet é um pisão nos haters

Millie Bobby Brown, aos 13 anos, é uma das maiores estrelas de Hollywood. Não é exagero, não. Estrela de “Stranger Things”, a garota é um fenômeno e, sem dúvida, interpreta um dos personagens mais queridos dos fãs do hit da Netflix, a Eleven.

Leia Mais: Os novos tênis da Vans saíram de um conto de fadas

Com tanta exposição, obviamente, as críticas, infelizmente, são inevitáveis. As principais, como sempre acontece com artistas-mirins, giram em torno de uma suposta “adultização” dela, principalmente, no que diz respeito às aparições em tapetes vermelho.

Sim, o assunto é serio, polêmico, não é infundado, e rende muito pano para a manga, mas, quer saber, na última aparição dela no red carpet, que aconteceu neste domingo (21) no SAG Awards, a atriz britânica deu um verdadeiro pisão nos críticos e, bem, para isso, só precisou de apenas um acessório: um icônico all str branco. Claro, nossa roqueira interior aqui vibrou.

O vestido, em tom de rosa millennial, é da Calvin Klein by Appointment e complementa perfeitamente o look “fadinha atualizada” da artista.

Para o make, ela optou por uma pele opaca e batom clarinho. O toque lúdico ficou por conta do glitter usado em volta dos olhos.

E, seguindo uma nova tendência em Hollywood, ela escolheu finalizar os coques com fitas de cetim. Muita inspiração mesmo, hein?!

Millie Bobby Brown showing off her dress in the 29Refinery booth at the 2018 SAG Awards pic.twitter.com/iWi9fftRyw — tip (@richieswheeIer) January 22, 2018

Para não dizer que não rolaram críticas, muita gente não curtiu muito o fato do vestido ter um recorte lateral que limitava os movimentos da adolescente…