Millie Bobby Brown se vestiu de fada para um tapete vermelho

Princesinha! Millie Bobby Brown está nesse momento volumes, tutus, magia e princesismo e, na última terça-feira (24), em festa promovida pela revista TIME, em Nova York, ela se superou e apareceu como uma fada.

Leia Mais: A maioria das atrizes de “Vingadores” usou CALÇAS no tapete vermelho

Para o evento, a atriz de 14 anos escolheu um look Dolce & Gabanna todo trabalhado na seda, no tule e no arco-íris de cores das flores que adornam o vestido. Dizem as más línguas, Tinker Bell supostamente pediu o mesmo modelo na cor verde.

O make, simples e divertido, também seguiu essa linha mágica: pele básica, sombra azul pastel, um leve delineado e um pouco de glitter nos lábios porque, afinal de contas, ela é uma adolescente!