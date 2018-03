Millie Bobby Brown usou o vestido de estrelas mais perfeito de todos

Que fofinha! Que princesínea! Millie Bobby Brown tem apenas 14 anos e sabe usar a moda como ninguém. Se no sábado (24), durante o “Kids Choice Awards”, ela usou um look político – que prestava homenagem às 17 vítimas do tiroteio na escola de Parkland, na Flórida, e demonstrava apoio ao tão necessário controle de armas nos Estados Unidos -, para o domingo (25), quando aconteceu uma coletiva de imprensa para revelar algumas novidades de “Stranger Things”, ela optou por uma abordagem fashion lúdica.

A atriz escolheu o vestido de estrelas mais perfeito de todos! Saído da última coleção de pré-outono da Oscar de la Renta, o lookinho é um sonho de princesa cheio de tule, volume e uma discreta transparência.

Dá até vontade de fazer 15 anos de novo só para aparecer com esse vestido e dançar a valsa com algum colírio da CAPRICHO.

Olha que lindeza:

A sandália também seguiu o tema e era adornada com GLITTER no saltinho.

O make também era inspiração: olho gatinho, sombra glitter no canto interno dos olhos e boca pêssego finalizada com um gloss bem discreto.