Moda e estilo por uma boa causa

A gente sabe que, para você, joias não são apenas acessórios. Cada uma tem um significado, um sentimento, uma memória contida. São instantes eternizados que contam muito sobre sua história e personalidade.

As novas pulseiras da coleção Wishes, de Life by Vivara, destacam exatamente essa força feminina, o poder de amar incondicionalmente, unir e edificar.

São três pulseiras dedicadas ao empoderamento feminino, feitas em couro e prata, e lançadas em diferentes tipos de rosa, especialmente para apoiar a campanha de prevenção ao câncer de mama, mundialmente conhecida como Outubro Rosa.

Cada tom do acessório eterniza uma memória importante. Confira na galeria:

O mais claro, Life Wishes Família, traduz a importância da mulher na construção e na união da família.

A segunda tonalidade, Life Wishes Amor, simboliza esse sentimento incondicional que só uma mulher é capaz de sentir.

Já o pink, Life Wishes Força, faz alusão ao poder feminino de amar e edificar.

Orgulho de ser mulher

O delicado pingente “Proud to be woman” acompanha cada joia, junto com um card que alerta para a importância do autoexame como forma de prevenção da doença.

Além disso, durante todo o mês de outubro, parte das vendas das pulseiras Wishes será revertida para o Instituto Quimioterapia e Beleza, fundado pela escritora Flávia Torres, que foi diagnosticada com câncer de mama em 2012 e, desde então, passou a relatar sua jornada de tratamento – e a manutenção de sua autoestima – nas redes sociais.

O sucesso foi tanto que ela lançou o livro Quimioterapia e Beleza, que se tornou best-seller no Brasil, em 2013. Dois anos depois, nasceu o Instituto Quimioterapia e Beleza. “Nosso objetivo é promover o diálogo e dar suporte. Acreditamos que despertando a autoestima é possível resgatar o brilho pessoal de cada mulher”, conta Flávia. Uma maneira de fazer isso é doando lenços que enfeitam e alegram pacientes que passam pelo processo de quimioterapia.

Seu corpo é a sua joia mais preciosa

Segundo o Instituto Nacional de Câncer, 205 mil novos casos surgem por ano em mulheres. Desses, o de mama é o segundo mais frequente, ficando atrás somente do de pele. Em ambos os casos, o diagnóstico precoce é o principal remédio contra a doença.

Por isso, em outubro, a Vivara volta suas forças à divulgação da campanha Outubro Rosa, com o lançamento das pulseiras Wishes Proud to be a Woman. A marca também reforça a importância do autoexame, da realização da mamografia e das visitas regulares ao ginecologista.