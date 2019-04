Modelo desmaia em desfile da São Paulo Fashion Week e morre no hospital

Na tarde deste sábado (27), durante a edição N47 da São Paulo Fashion Week, o modelo mineiro Tales Cotta desmaiou enquanto desfilava para a marca Också, que fechou o calendário de desfiles da Semana de Moda de São Paulo.

Horas depois, foi noticiado pela Folha de S. Paulo que, após ser atendido pela equipe de socorristas do evento, que aconteceu no espaço Arca, e levado ao hospital , Tales não resistiu e acabou falecendo.

O jovem tinha apenas 26 anos e fazia parte do casting da agência de modelos Base MGT. Ele sentiu um mal súbito e acabou tropeçando no cadarço do sapato enquanto andava pela passarela. Ainda não se sabe ao certo qual foi a causa de sua morte, mas as suspeitas são de que ele tenha sofrido um ataque epilético.

No Instagram, através do perfil oficial do evento, a organização responsável pela São Paulo Fashion Week emitiu um comunicado oficial lamentando o ocorrido.

A Också também usou o Instagram para comentar o caso e fornecer apoio à família do modelo.

Além da Också, Tales também havia passado pela passarela da marca Ratier nesta semana.