Modelo Heidi Klum lança em outubro linha própria de moda casual

Top Heidi Klum agora é estilista

Foto: Reprodução/WWD

A top alemã Heidi Klum, que está à frente do reality show de estilistas “Project Runway”, anuncia na terça-feira (07.09.2010) que lançará em outubro linha própria de roupas. A novidade, detalha a estrela ao site especializado em moda WWD, será focada em roupas casuais.

Para começar o novo empreendimento, a modelo fechou parceria com a fabricante New Balance, e sua linha será vendida com exclusividade via internet, no Amazon.com, disponível nos EUA, na Grã-Bretanha, na Alemanha e no Japão.

Em sua própria definição, Heidi Klum diz que a coleção é “estilosa, confortável e moderna”, para a mulher ocupada que trabalha, cuida das crianças e ainda pratica esportes.

Entre as peças produzidas por ela estão blusas, leggings e túnicas. As roupas estarão online a partir do dia 7 de outubro, e os preços vão variar entre US$ 32 (R$ 55) e US$ 168 (R$ 290).

A alemã também confirma que será a garota-propaganda da linha. “Sou muito ativa, assim como a minha coleção para a New Balance. Na campanha, eu me vi em um trampolim, que é um símbolo da energia e da criatividade”, resume.