Moderna, Kate Middleton aposta em estampa do momento para look do dia

Kate Middleton está radiante, tem algo de diferente na Duquesa de Cambridge e esse novo brilho tem se refletido nas escolhas dela para looks do dia. Com o cabelo em tom de caramelo mais claro, ela tirou a terça-feira (25) para participar de workshop de fotografia promovido pela Royal Photographic Society para algumas crianças atendidas pelo programa Action for Children.

Para a ocasião, que pedia uma roupa um tanto mais despojada, ela optou por um vestido mídi beeeem fresquinho. Em tons de verde e marrom (as cores favoritas dela!), a peça tinha a estampa do momento: a paisley, que foi ultrapopular nos anos 1970 (fez sucesso no guarda-roupa da sua mãe e avó!) e está vivendo um ~momentinho~ na moda atual.

Para finalizar, as espadrilles Castañer, já eleitas por ela em outras ocasiões, foram a escolha perfeita para um look despretensioso de veraneio, mas cheio de informação de moda. Para colocar na pastinha de inspiração!